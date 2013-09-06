С 15 ноября изменится маршрут автобуса № 169А

Новый маршрут будет проходить по Невскому проспекту, затем по Исполкомской, Новгородской, Кирочной улицам. Далее движение продолжится по Суворовскому проспекту, площади Пролетарской Диктатуры, Лафонской улице и по площади Растрелли.

Маршрут автобуса № 169А изменится с понедельника, 15 ноября, с сообщением станция метро "площадь Александра Невского" — Смольный. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Новый маршрут будет проходить по Невскому проспекту, затем по Исполкомской, Новгородской, Кирочной улицам. Далее движение продолжится по Суворовскому проспекту, площади Пролетарской Диктатуры, Лафонской улице и по площади Растрелли.

В обратном направлении автобус пройдет по площади Пролетарской Диктатуры, затем Суворовский проспект, Кирочная улица, Новгородская улица, проспект Бакунина, Синопская набережная, Амбарная улица и площадь Александра Невского.

Общественный транспорт будет курсировать по будням с 7:00 утра до 21:00 вечера. В часы "пик" интервал движения 7−8 минут. Добавим, что в выходные и праздничные дни этот маршрут не работает.

Ранее в Петергофе на улице Пугачева дорожники планируют дважды приостановить движение транспорта.

Фото: Piter.tv