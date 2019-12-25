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С 15-го этажа жилой высотки в Петербурге полилась вода
Вчера, 20:38
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mook1

С 15-го этажа жилой высотки в Петербурге полилась вода

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Залило даже тротуар перед домом.

Жители дома на улице Николая Рубцова в Петербурге столкнулись со стихией в неожиданной близости к себе. Как стало известно 18 июля, квартиру на 15-м этаже здания затопило так, что залило не только нижних соседей и тротуар перед домом. 

Как сообщил портал "Мегаполис", за происходящим наблюдали жильцы дома напротив. Как уточнили в управляющей компании дома, стояк у злополучной квартиры был перекрыт, вода перестала идти. В затопленную квартиру попасть пока не получилось, дверь не удалось открыть. 

Ранее мы показали, как в Купчино из-за прорыва трубы затопило улицу Ярослава Гашека.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: высотка, залило водой, парнас, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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