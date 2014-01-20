С 15 апреля со скульптур в Царском Селе начнут снимать "зимнюю одежду"

Прежде всего деревянные футляры снимут со статуй у Екатерининского дворца.

С 15 апреля скульптуры музея-заповедника "Царское село" снимают "зимнюю одежду". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Всего от специальных деревянных футляров освободят 74 объекта в Екатерининском и Александровском парках. Знаменитая "Девушка с кувшином" находится в Манеже и вернется на место в мае.

Первыми от "зимней одежды" избавятся статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца, скульптура и мраморный фонтан в Собственном садике.

Для нас весна наступает тогда, когда освобождаем скульптуру от коробов. Парк сразу преображается, поднимается настроение. Это чувствуем и мы, сотрудники музея, и наши посетители. поделилась хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере.

В парке посетители могут встретить мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н.э.



Фрейлинский и Висячий садики, павильон "Шапель" в Александровском саду откроются 24 апреля.

Фото: Piter.TV