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С 15 апреля начинается пожароопасный сезон в Петербурге
Сегодня, 18:31
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С 15 апреля начинается пожароопасный сезон в Петербурге

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Петербург относится к городам, подверженным угрозе лесных пожаров.

В этому году пожароопасный сезон начинается с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, передают в пресс-службе Смольного. 

Петербург, по данным документа, относится к городам, подверженным угрозе лесных пожаров. В пресс-службе добавили, что будет сформирован перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных этой угрозе. 

Ранее мы писали, что житель Ленобласти проведет 10 лет в колонии за поджоги и покушение на убийство. Инцидент произошел в 2019 году.

Фото: pexels
 

Теги: пожароопасный сезон, пожары в лесу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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