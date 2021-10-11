С 15 апреля начинается пожароопасный сезон в Петербурге

Петербург относится к городам, подверженным угрозе лесных пожаров.

В этому году пожароопасный сезон начинается с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, передают в пресс-службе Смольного.

Петербург, по данным документа, относится к городам, подверженным угрозе лесных пожаров. В пресс-службе добавили, что будет сформирован перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных этой угрозе.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти проведет 10 лет в колонии за поджоги и покушение на убийство. Инцидент произошел в 2019 году.

Фото: pexels

