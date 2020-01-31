С 14 ноября изменится расписание движения пригородных электричек в Петербурге

Изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

С понедельника, 14 ноября, изменится график движения электричек в Петербурге. Пригородные поезда будут ездить по новому расписанию до 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры. До 17 ноября не будут курсировать электрички №6817 и 6830, следующие по направлению Мельничный Ручей – Ладожское Озеро. Отменили движение электрички №6823, которая ездит до станции "Ладожское озеро".

Изменится расписание пригородного поезда №6830. Состав курсирует по маршруту Мельничный Ручей – Ладожское Озеро. Кроме того, изменения затронули и график движения электричек №6921 сообщением Петербург – Невская Дубровка и №6924 сообщением Невская Дубровка – Петербург. Более подробную информацию можно получить на сайте РЖД.

Ранее на Piter.tv: между Петербургом и Москвой в ноябре и декабре запустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.tv