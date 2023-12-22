С 13 марта водители не смогут проехать по Вокзальной улице в Ушково

В Курортном районе с 13 по 15 марта ограничат проезд. Речь идет об участке у дома 4 по Вокзальной улице в поселке Ушково. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
На данном участке будут проходить работы по строительству газопровода. Автомобилистам рекомендуют объезжать участок дороги по Сосновой и Детской улицам.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
На дороге установят информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.
Ранее мы писали, что в Центральном районе с 12 марта ограничат проезд.
Фото: Piter.tv
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