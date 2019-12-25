В Ушково завершают строительство нового дома-интерната для детей с особенностями развития

В интернате смогут проживать 120 воспитанников.

В поселке Ушково на Советской улице выходит на финишную прямую строительство современного дома-интерната для детей с особенностями умственного развития. Объект возводится в рамках Адресной инвестиционной программы по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству. Генеральным подрядчиком выступает компания ЗАО "Трест 101". По данным портала "Строительный Петербург", готовность объекта превышает 90%.

Площадь здания превышает 21,5 тысячи квадратных метров. В интернате смогут проживать 120 воспитанников, включая детей, пользующихся инвалидными колясками. Здесь создают все условия для комфортного проживания, обучения и отдыха.

В корпусах разместятся спальные и игровые комнаты, учебные классы, мастерские, библиотека и актовый зал с небольшой сценой. Для занятий спортом предусмотрен зал и бассейн с подъемниками, адаптированными для ребят с ограниченной подвижностью.

Здание полностью спроектировано с учетом принципов безбарьерной среды — установлены семь лифтов, специальные раздевалки и санузлы. За воспитанниками будут круглосуточно следить педагоги и специалисты по уходу.

Фото: портал "Строительный Петербург"