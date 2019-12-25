В общественных местах, транспорте и медицинских учреждениях маски носить по-прежнему необходимо.

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём личном блоге. Требование соблюдения социальной дистанции сохраняется.

При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски. Сергей Собянин, мэр Москвы

Градоначальник отметил, что горожане смогут также использовать респираторы или другие средства защиты дыхательных органов.

В общественных местах, транспорте и медицинских учреждениях маски носить по-прежнему необходимо.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной.