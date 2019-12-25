По итогам мониторинга пассажиропотока на прошлой неделе было принято решение увеличить количество автобусов.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в Петербурге более 40 дополнительных автобусов вышли на маршруты. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СПб "Организатор перевозок".

Дополнительные 49 автобусов вышли на такие маршруты , как № 1, 4, 13, 20, 104/148, 114, 115А, 327. Отмечается, что введение дополнительных единиц общественного транспорта было принято по итогам мониторинга пассажиропотока на прошлой неделе.

При этом "Пассажиравтотранс" напоминает горожанам о необходимости соблюдения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что РЖД вновь вносит изменения в расписание и отменяет поезда.

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