С 12 мая в Москве снимут часть ограничений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
По его словам, в столице возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Будет продолжено строительство дорог, школ, детсадов и прочих объектов. Градоначальник подчеркнул, что сотрудники, которые выйдут на работу, должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
Мэр рассказал, что на работу выйдут те, чьё присутствие необходимо в офисе или на объекте. Всем, кто может работать удалённо, по словам Собянина, следует оставаться дома.
Также, согласно его указу, на работу запрещено выходить людям с хроническими заболеваниями, ОРВИ, повышенной температурой, а также беременным женщинам.
Ранее в Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая.
Видео: kremlin.ru
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