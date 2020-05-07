Разрешили работать стройкам и промышленным предприятиям.

С 12 мая в Москве снимут часть ограничений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

По его словам, в столице возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Будет продолжено строительство дорог, школ, детсадов и прочих объектов. Градоначальник подчеркнул, что сотрудники, которые выйдут на работу, должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Мэр рассказал, что на работу выйдут те, чьё присутствие необходимо в офисе или на объекте. Всем, кто может работать удалённо, по словам Собянина, следует оставаться дома.

Также, согласно его указу, на работу запрещено выходить людям с хроническими заболеваниями, ОРВИ, повышенной температурой, а также беременным женщинам.

Ранее в Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая.

Видео: kremlin.ru