Более 5 тыс. человек примут участие в петербургском SUP-карнавале

Также к профессиональному заплыву присоединятся 150 спортсменов.

В субботу, 6 августа, в Петербурге пройдёт карнавал "Фонтанка-SUP" в рамках фестиваля "Столица водного туризма. Петровская акватория". Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района с ссылкой на организаторов.

Мероприятие соберёт более 5 тыс. человек из 70-ти российских городов и 8-ми зарубежных стран. В ходе праздника пройдут конкурсы на самую оригинальную Sup-доску и лучший костюм Петра I.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется спортивный заплыв на досках с участием более 150-ти профессиональных спортсменов.

Ранее мы сообщили о том, что Piter.TV проведет трансляцию Международного фестиваля "ЭТНОМОДА IBEFF 2022.

Фото: Piter.TV