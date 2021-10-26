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Более 5 тыс. человек примут участие в петербургском SUP-карнавале
Сегодня, 10:12
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Более 5 тыс. человек примут участие в петербургском SUP-карнавале

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Также к профессиональному заплыву присоединятся 150 спортсменов.

В субботу, 6 августа, в Петербурге пройдёт карнавал "Фонтанка-SUP" в рамках фестиваля "Столица водного туризма. Петровская акватория". Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района с ссылкой на организаторов.

Мероприятие соберёт более 5 тыс. человек из 70-ти российских городов и 8-ми зарубежных стран. В ходе праздника пройдут конкурсы на самую оригинальную Sup-доску и лучший костюм Петра I. 

Кроме того, в рамках фестиваля планируется спортивный заплыв на досках с участием более 150-ти профессиональных спортсменов.

Ранее мы сообщили о том, что Piter.TV проведет трансляцию Международного фестиваля "ЭТНОМОДА IBEFF 2022.

Фото: Piter.TV

Теги: sup, праздник, санкт-петербург, сёрфинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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