Piter.TV проведет трансляцию Международного фестиваля "ЭТНОМОДА IBEFF 2022"

Мы покажем конкурсную программу фестиваля с модным дефиле и гала-показ с награждением победителей.

Piter.TV будут транслировать XII Международный фестиваль "ЭТНОМОДА IBEFF 2022", который пройдет в Петербурге 4 и 5 августа. Гости увидят красочное дефиле с костюмами дизайнеров из России, Беларуси, Казахстана. В конкурсе участвуют более 60 человек.

Программа первого дня (4 августа):

14.30-15.30 — Пресс-конференция для представителей СМИ с участием руководителя Оргкомитета фестиваля Натальи Котер, директора по маркетингу, рекламе и PR Элеоноры Бакановой и основателя Школы Masters Полины Бондаревой;



15:30-20:00 — Открытый модный показ коллекций и конкурс дизайнеров "ЭТНОМОДА IBEFF 2022". Вход – свободный (Невский проспект, 48). Мероприятие в прямом эфире можно будет посмотреть здесь.

Программа второго дня (5 августа):

13:00-17:00 — Лекции, круглые столы, мастер-классы. Знакомство с экспертами моды, историками искусств, блогерами. Вход по предварительной регистрации на сайте www.etnomodno.com с обязательным получением подтверждения. Адрес: Школа Masters, Итальянская, 17.



22:30-01:00 — Гала-показ в ТД "Пассаж" с участием победителей конкурса "ЭТНОМОДА IBEFF 2022" и специальных гостей фестиваля. Вход по пригласительным. Мероприятие в прямом эфире можно будет посмотреть здесь.

Мероприятие проходит при поддержке Фонда культурных инициатив.

Фото: Сергей Зубков