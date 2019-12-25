Космическое командование ВВС США заявляют об испытании Россией противоспутниковой ракеты. Иностранцы считают, что Москва 15 апреля протестировала ракету прямого перехвата. В Америке добавили, что специалисты следят за испытаниями РФ.
В США отметили, что испытание российской противоспутниковой ракеты DA-ASAT является прямой угрозой космическим системам Америки, а также странам-союзницам.
Российское испытание DA-ASAT показывает еще один пример, что угрозы ... реальны, серьезны и растут
прокомментировал глава космического командования ВВС США Джон Реймонд
ВВС США сообщили, что готовы сдерживать агрессию и защищать собственную нацию, а также союзников и интересы США от враждебных действий в космическом пространстве.
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