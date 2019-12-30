США заявили, что уйдет из Ирака на выгодных условиях

Иракские власти уже подготовили механизм вывода американских войск с территории страны.

CША готовы вывести войска Ирака на своих условиях. Об этом сообщил телеканалу Fox News помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О"Брайен.

Комментируя решение резолюцию Багдада с требованием вывода из страны всех иностранных войск, политик отметил, что данное решение приняли законодатели из числа шиитов. Он добавил, что сунниты и курды бойкотировали ее. Когда один из журналистов подчеркнул, что шииты представляют большинство, О"Брайен ответил, что США и сами заинтересованы покинуть регион.

Наша цель тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим.ред.) было полностью уничтожено,

- сказал помощник Трампа.

Он добавил, что США будут работать с Ираком над данным вопросом, и хотят уйти из региона убедившись, что он будет находится в безопасности.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL