Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск из страны

Данные меры Тегеран предпринял после убийства США иранского генерала в Багдаде.

Правительство Ирака ограничило действия международных вооруженных сил как на земле, так и в воздухе. Тегеран предпринял эти меры в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с территории страны. Об этом сообщили Al Mawazin со ссылкой на официального представителя главнокомандующего вооруженных сил республики генерал Абдель Карим Халаф.

По его словам иракские власти подготовили механизм вывода американских войск с территории страны. Правительство страны также ограничило деятельность ВС международной коалиции: им разрешили оказывать консультативную роль, поставлять вооружения и обучать местные войска. Сами вооруженные силы международной коалиции покинут Ирак.

Ситуация накалилась после протестов в Багдаде, когда местные жители напали на посольство США. В ночь на 3 января в ходе авиаудара по аэропорту города был убит иранский генерал Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение "Кудс" – Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Ираке заявляли, что Вашингтон не получил разрешения от Багдада на проведение операции.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL