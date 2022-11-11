США заявили, что не видели случаев поставки Китаем военной техники РФ для применения в СВО

Джейк Салливан рассказал о связях КНР с РФ.

Власти США заявили, что не видели и не фиксировали случаев военной поставки Китаем военной техники российской стороне для применения в зоне специальной военной операции на территории Украины. Соответствующими сведениями с журналистами в рамках регулярного брифинга с журналистами в американской администрации при президента Джо Бадена поделился помощник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что Вашингтон не видел со стороны КНР широкомасштабных усилий по подрыву западного санкционного режима против антироссийского давления. При этом Пекин сохранил собственные экономические связи с РФ на протяжении последних месяцев.

После разговора президента Байдена и председателя Си, который состоялся несколько месяцев назад, мы не видели, чтобы КНР предоставляла военную технику для применения на поле боя на Украине. Джейк Салливан, помощник Белого дома

Байден не планирует встречаться с делегацией РФ на саммите G20 в Индонезии.

Фото и видео: Белый дом