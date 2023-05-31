США заявили, что не ставят условием поставок F-16 Турции принятие Швеции в НАТО

Карин Жан-Пьер рассказала о том, чо продажа Анкаре самолетов США поможет обеспечению безопасности в НАТО.

Американская администрация при президенте Джо Байдена не ставит условием поставок для турецких властей американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в Организацию Североатлантического военного договора. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Когда речь заходит о каких-либо условиях в отношении продажи Турции F-16, а также об одобрении Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО, то эта не является условием. Президент Байден уже давно ясно дал понять, что он поддерживает продажу F-16. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница заметила, что американский лидер и сотрудники его администрации высокого ранга неоднократно заявляли о том, что продажа истребителей турецким коллегам поможет упростить оперативную совместимость стран-участниц НАТО. В этой сделке важную роль играет решение Конгресса США, так как законодатели связаны с продажами вооружений.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television