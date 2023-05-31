Белый дом прокомментировал возможность передачи ракет ATACMS Украине

Американская администрация при президенте Джо Байдене рассказала об отсутствии изменений в политике поставок оружия Вашингтоном. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в столице США сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала прессе возможность передачи Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Мне нечего объявить касательно изменений нашей политики.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что американское внешнеполитическое ведомство США заявляло т ом, что у администрации нет на текущем этапе этапе планов поставок киевскому режиму ATACMS. Однако Джо Байден заявил, что вашингтонские власти продолжают рассматривать вопрос о возможности передачи для ВСУ оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Белый дом считает критически важными контакты между оборонными ведомствами США и КНР.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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