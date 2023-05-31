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Белый дом прокомментировал возможность передачи ракет ATACMS Украине

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Карин Жан-Пьер заметила, что изменении в позиции США нет.

Американская администрация при президенте Джо Байдене рассказала об отсутствии изменений в политике поставок оружия Вашингтоном. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в столице США сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала прессе возможность передачи Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Мне нечего объявить касательно изменений нашей политики.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что американское внешнеполитическое ведомство США заявляло т ом, что у администрации нет на текущем этапе этапе планов поставок киевскому режиму  ATACMS. Однако Джо Байден заявил, что вашингтонские власти продолжают рассматривать вопрос о возможности передачи для ВСУ оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Белый дом считает критически важными контакты между оборонными ведомствами США и КНР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: atacms, белый дом, военная помощь, всу, карин жан-пьер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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