Белый дом прокомментировал возможность передачи ракет ATACMS Украине

Карин Жан-Пьер заметила, что изменении в позиции США нет.

Американская администрация при президенте Джо Байдене рассказала об отсутствии изменений в политике поставок оружия Вашингтоном. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в столице США сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала прессе возможность передачи Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Мне нечего объявить касательно изменений нашей политики. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что американское внешнеполитическое ведомство США заявляло т ом, что у администрации нет на текущем этапе этапе планов поставок киевскому режиму ATACMS. Однако Джо Байден заявил, что вашингтонские власти продолжают рассматривать вопрос о возможности передачи для ВСУ оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Белый дом считает критически важными контакты между оборонными ведомствами США и КНР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television