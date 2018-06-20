США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву

Согласно информации американских чиновников, Хучиев принимал участие в пытках.

Американские власти запретили въезд в США главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его ближайшим родственникам. Об этом сообщается в статье бюджета Госдепартамента.

Согласно информации американских чиновников, Хучиев принимал участие в пытках, что является прямым нарушением прав человека. США призвали российскую сторону привлечь премьера и других ответственных должностных лиц к ответственности.

Комментируя запрет, глава республики Рамзан Кадыров сравнил Госдеп с "человеком, который бьет баклуши", и посоветовал властям США заняться своими проблемами. Он также отметил, что Хучиев никогда не посещал США и прекрасно проживет без визита в Америку.

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Фото:пресс-служба Минкавказа РФ