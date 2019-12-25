США введут санкции по "Северному потоку-2" против страховых компаний

Новые санкции не коснутся Германии или представителей власти страны.

США введут санкции по "Северному потоку-2" против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с теми судами, которые завершают строительство газопровода. Решение примет Сенат и палата представителей Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.

Соответствующую поправку внесут в оборонную статью бюджета на 2021 финансовый год. Действующие санкции продолжат действовать.

Отмечается, что новые санкции не коснутся Германии или представителей власти страны.

Ранее мы писали, что Украина собралась больше зарабатывать на "Газпроме".

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