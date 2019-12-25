Украина собралась больше зарабатывать на "Газпроме". Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. По словам чиновника, если "Северный поток-2" не сможет начать функционировать в 2021 году, то Москва будет заказывать дополнительные мощности у Киева. Газотранспортная система Украины готова оказать такие услуги поставок российского газа в Европу.
Коболев напомнил, что летом 2020 года российская компания обратилась с просьбой по увеличению объемов прокачки топлива. Согласно заключенному в конце 2019 года контракту, "Газпром" планировал в 2021 году поставлять через Украину не более 40 млрд кубометров газа ежегодно. Документ предусматривает условие "качай или плати". Это означает, что Россия в любом случае будет вынуждена переводить средства за оговоренные объемы транзита газа.
Расширенные санкции против "Северного потока - 2" затронут более 120 компаний Европы.
Фото: Pixabay.com
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