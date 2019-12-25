В "Нафтогазе" рассказали, что РФ может увеличить объемы прокачки газа через Украину.

Украина собралась больше зарабатывать на "Газпроме". Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. По словам чиновника, если "Северный поток-2" не сможет начать функционировать в 2021 году, то Москва будет заказывать дополнительные мощности у Киева. Газотранспортная система Украины готова оказать такие услуги поставок российского газа в Европу.

Коболев напомнил, что летом 2020 года российская компания обратилась с просьбой по увеличению объемов прокачки топлива. Согласно заключенному в конце 2019 года контракту, "Газпром" планировал в 2021 году поставлять через Украину не более 40 млрд кубометров газа ежегодно. Документ предусматривает условие "качай или плати". Это означает, что Россия в любом случае будет вынуждена переводить средства за оговоренные объемы транзита газа.

Расширенные санкции против "Северного потока - 2" затронут более 120 компаний Европы.

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