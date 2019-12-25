Расширенные санкции против "Северного потока - 2" затронут более 120 компаний Европы

О последствиях для данных фирм неизвестно.

Расширенные санкции против "Северного потока - 2" затронут более 120 компаний из 12 стран Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2.

При этом компания не стала комментировать последствия для компаний, которые задействованы в строительстве газопровода.

Ранее мы писали, что Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2".Зарубежные партнеры российской компании "Газпром" обязаны отказаться от соглашения по проекту строительства газопровода. Директор UOKiK отметил, что предприятия должны разорвать уже заключенные договоры в срок 3-х дней.

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