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Расширенные санкции против "Северного потока - 2" затронут более 120 компаний Европы
Сегодня, 16:52
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matveyvn

Расширенные санкции против "Северного потока - 2" затронут более 120 компаний Европы

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О последствиях для данных фирм неизвестно.

Расширенные санкции против "Северного потока - 2" затронут более 120 компаний из 12 стран Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2.

При этом компания не стала комментировать последствия для компаний, которые задействованы в строительстве газопровода.

Ранее мы писали, что Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2".Зарубежные партнеры российской компании "Газпром" обязаны отказаться от соглашения по проекту строительства газопровода. Директор UOKiK отметил, что предприятия должны разорвать уже заключенные договоры в срок 3-х дней. 

Фото: pixabay.com

Теги: санкции, северный поток 2, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Prostyakova Anya
Сегодня 16:59

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