В ГТС Украины заявили о причинах проблем в российской компании.

На Украине назвали главную проблему "Газпрома". Об этом сообщил глава компании "Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон в интервью для местного издания "Комментарии". Чиновник уверен, что проблема российской компании связана с тем, что она является не совсем коммерческой организацией.

Десятки миллиардов долларов "Газпром" выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства РФ, цель которого — лишить Украины транзитного дохода (два миллиарда долларов в год) Сергей Макогон, глава "Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины"

Эксперт подчеркнул, что если бы "Газпром" был исключительно коммерческой организацией, тогда она смогла бы сотрудничать с Украиной, а соответственно - обеспечивать поставки газа из России в Евросоюз.

Макогон назвал "Газпром" конкурентом украинской компании, так как российское предприятие строит обходные газопроводы вокруг Украины. Если эти проекты будут реализованы, то Киев лишится транзитного дохода.

Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70%.

Фото: Pixabay.com

