Максимальная мощность ГТС сейчас - 145 миллиардов кубометров в год.

Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70%. Об этом рассказал в итервью S&P Global Platts глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, компании не нужна такая компрессорная мощность, которая есть в наличие сейчас. Максимальная мощность ГТС сейчас - 145 миллиардов кубометров в год. Это примерно 80% европейского экспорта от "Газпрома".

Он отметил, что если российский монополист не продлит контракт на поставку газа в Европу, то тогда европейские страны попадут в полную зависимость от от газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Ранее бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию.

Фото: pixabay.com