США выводят из Германии 11,9 тысяч военнослужащих

Из выведенных из ФРГ солдат, около 6,4 тыс. американцев вернуться домой, а остальные 5,6 тыс. отправятся в Италию и Бельгию.

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Глава Пентагона уточнил, что текущий план Европейского командования предполагает снижение численности военных в Германии примерно с 36 тыс. до 24 тыс. солдат. Марк Эспер подчеркнул, что процедура займет несколько недель. Часть военных будет переброшена ближе к границам России для её "сдерживания". Остальные останутся на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря". Таким образом, Соединенные Штаты гарантируют безопасность союзных государств.

Deutsche Welle пишет, что число военных на территории Германии постоянно меняется. По предварительным данным, сейчас там дислоцируется около 29 тыс. солдат. Дональд Трамп назвал другую цифру – 52 тыс. военнослужащих, включая гражданских специалистов Минобороны США.

Ранее мы сообщили, что Россия оценила обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Видео: Youtube/Joint Staff Public Affairs