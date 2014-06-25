Дэвид Турк рассказал о том, как власти США борются с негативными условиями на мировых рынках энергоресурсов.

США выразили намерение продолжать продажу нефти из резерва в предстоящие месяцы в том случае, если это понадобится. Соответствующее заявление в рамках мероприятия, организованного американским изданием Axios сделал первый заместитель главы энергетического ведомства США Дэвид Турк. Чиновник отметил, что такие возможности у Вашингтона сохранились.

Мы только что объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, и это должно оказать давление на рынок, направленное на понижение цен. Дэвид Турк, замглавы Минэнерго США

Эксперт таким образом комментировал решение объединения ОПЕК + приступить к сокращению объемов добычи нефти с ноября 2022 года. Дэвид Турк признал тот факт, что на ценообразование энергоресурсов влияет большое количество факторов, возникающих на глобальном рынке, и не контролируемых властями США. В частности, речь идет о необходимости применить эффективные инструменты для урегулирования проблем в сфере энергетики.

Боррель предположил, почему ОПЕК+ решил снизить добычу нефти.

Фото и видео: YouTube / Axios