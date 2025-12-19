США в ноябре возобновили поставки трикотажа в Россию

В последний раз американские компании поставляли трикотаж в Россию в апреле 2023 года.

США в ноябре 2025 года возобновили поставки трикотажный тканей на российский рынок. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что Соединенные Штаты экспортировали в Россию трикотажа на сумму 12,6 тысячи долларов. Речь идет о трикотажных полотнах машинного или ручного вязания из синтетических окрашенных нитей. В последний раз американские компании поставляли трикотаж в Россию в апреле 2023 года на сумму 422,2 тысячи долларов.

Больше всего трикотажа в США в период с января-ноября 2025 года купила Мексика. Общая сумма составила 258,5 млн долларов. На втором месте идет Никарагуа (66,3 млн). Тройку лидеров замыкает Доминикана (60,6 млн). Также в топ-5 рейтинга вошли Гватемала (53,5 млн) и Гондурас (51,6 млн).

