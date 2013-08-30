США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

Официально о своем решении Вашингтон может уведомить Евроюст уже сегодня.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе уведомила Европейский союз о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против Москвы в связи с украинским кризисом. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания The New York Times со ссылкой на собственные источники. Авторы материала указали, что представители министерства по юстиции Сша тайно проинформировали европейских коллег о решении Белого дома.

По данным авторов газеты, указанная группа также ведет уголовные дела против руководства Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. Вашингтон присоединился к ней в 2023 году. Официально о решении покинуть комиссию, как ожидается, чиновники сообщат 17 марта в письме членам Евроюста. Как отметили собеседники NYT, американские власти назвали причиной таких шагов необходимость в перераспределении ресурсов. Журналисты добавили, что Белый дом сокращает рабочий штат Минюста. Речь идет о команде, которая сотрудничает с украинскими прокурорами и правоохранительными структурами.

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