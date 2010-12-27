В Госдуме считают, что то подготовка военного блока для нападения на Иран.

США собирает военную коалицию для охраны танкеров близ Йемена и Ирана. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Такие меры Вашингтон принял после атак на танкеры в Оманском заливе в начале июня.

Ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд

В Госдуме считают, что то подготовка военного блока для нападения на Иран. По словам парламентариев, власти США воспользовались технологией "казус белли", а именно создание повода для начала войны.

Американцы готовят союзников к нанесению ударов по территории Ирана – несомненно, провокации с обвинениями в адрес Тегерана продолжатся. Кто войдет в коалицию США, точно сказать сложно, но предположить участие в этой коалиции стран НАТО вполне можно. Североатлантический альянс, скорее всего, отправит в зону Персидского залива свои корабли. Кроме того, явно в антииранской коалиции будут участвовать дружественные Штатам страны региона – те, с кем Вашингтону удастся договориться заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе произошли взрывы на танкерах Kokuka Courageous и Front Altair. Администрация Трампа уверена, что виноват в этой ситуации Иран.

Ранее мы сообщали о том, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд в мире.

Фото:pixabay