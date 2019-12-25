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США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами
Сегодня, 8:01
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США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами

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Нед Прайс рассказал об открытии границ США для иностранцев с 8 ноября.

США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. С 8 ноября иностранцам будет необходимо перед посещением страны доказать, что они полностью привиты от коронавирусной инфекции теми вакцинами, которые одобрены Вашингтоном или Всемирной организацией здравоохранения. В данный перечень "Спутник V" на данный момент не входит.

Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что ни одна российская вакцина от ковида не имеет одобрения ВОЗ или американского управления FDA.

В Госдепе США призвали к паритету по числу сотрудников посольств.

Фото: YouTube / Yahoo Finance

Теги: воз, госдеп, госдепартамент, нед прайс, открытие границ
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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