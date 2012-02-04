США разрешили Индии покупать нефть из России

Лицензия действует до 4 апреля.

Соединенные Штаты разрешили Индии покупать нефть из России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ американского Минфина.

Отмечается, что 27 февраля США выдали 30-дневную лицензию. Она разрешает Индии проводить закупку нефти из РФ, находящуюся на танкерах в море. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.

Выданная лицензия распространяется только на продукцию, загруженную на танкеры до 5 марта. Бессент добавил, что США также ожидают от Индии увеличения импорта американской нефти. Лицензия действует до 4 апреля.

Ранее мы сообщали, что Путин допустил прекращение поставок газа в ЕС.

Фото: pxhere.com