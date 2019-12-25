Вашингтон ищет частоты, на которых работают С-400.

США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии. По данным представителей издания "Авиа.про", американские военные самолеты подбирают частоты к российской технике. Эксперты ссылаются на парную работу военных самолетов и беспилотников. Они курсируют у российского полуострова и базы "Хмеймим" в Сирии. Целью военных из Вашингтона является получить радиоэлектронные сигналы частоты от С-400. Благодаря этому американцы получат возможность беспрепятственно нарушать российскую границу. Специалисты добавляют, что самолеты США действуют непосредственно у воздушных границ Крыма и Сирии. Это заставляет российские С-400 находиться в активном режиме.

Существует вероятность того, что американцы пытаются вывести работу российских С-400 из равновесия прокомментировал источник издания

Российские эксперты уверены, что даже если Вашингтон получит сигналы от С-400, то у России есть и другие средства защиты, включая РЛС. Техника способна работать с расстояния в несколько тысяч километров.

В Крыму вводят карантин по коронавирусу со 2 апреля.