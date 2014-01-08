США призвали освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Объект был поврежден в конце августа, задержано пятеро подозреваемых.

Соединенные Штаты призвали российские власти освободить представителя объединения "Меджлис крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента страны Нед Прайс, пишет ТАСС.

По версии ведомства, задержание Джелялова было "политически мотивированным". Также в Госдепе напомнили, что Вашингтон поддерживает "суверенитет и территориальную целостность Украины".

США решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова. Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа США

Напомним, 23 августа в Министерстве внутренних дел по республике Крым сообщило о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения газопровода под Симферополем. Причастные к этому были объявлены в розыск. Помимо Джелялова были задержаны пять подозреваемых.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой переговоров глава России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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"Меджлис крымско-татарского народа"* - экстремистская организация, запрещена в РФ

