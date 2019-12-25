Песков: Крым не может стать повесткой переговоров Путина и Зеленского

По его словам, это является причиной остановки планирования саммита глав РФ и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой переговоров глава России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам официального представителя Кремля, именно из-за невозможности обсуждения данного вопроса планирование саммита глав России и Украины приостановлено.

Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, Россия желает нормализации отношений с Украиной, однако, со стороны Киева взаимности Кремль не видит.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о своем желании проехаться на танке по Красной площади российской столицы.

Фото: kremlin.ru