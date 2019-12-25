Госдепартамент считает "Русское имперское движение” террористическим.

США признали террористической организацию националистов из России. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на заявление Госдепартамента США. Чиновники постановили, что российская организация "Русское имперское движение" (РИД) является террористической группировкой. Ранее в подобный перечень попадали по большей части исламистские движения.

Попадание РИДа в американский "черный список" означает то, что в США заморозят любые счета и собственность членов движения. Государство будет препятствовать любой деятельности и финансированию данной организации со стороны американских жителей. Журналисты The New York Times предположили, что США объявят террористами основателей РИДа Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова. После этого им запретят въезд на территорию страны.

В издании отмечают, что признание РИДа террористическим является частью кампании президента Дональда Трампа, в которой он борется с активистами за "превосходство белой расы" в США и за их пределами. Сейчас спецслужбы и разведка Америки обращает пристальное внимание на экстремистов, националистов и неонацистов.

РИД причисляют к террористическим группам из-за контакта членов движения с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов осуждены за подготовку теракта, который был направлен против беженцев. В СШа считают, что двое из ответственных преступников ездили в Петербург и проходили там подготовку в специализированном лагере. Предположительно, террористы провели в России 11 дней и получили боевые навыки.

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