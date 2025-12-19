  1. Главная
США приостановили санкции против российско-сербской NIS
Сегодня, 11:10
США приостановили санкции против российско-сербской NIS

Компания получила лицензию на оперативную деятельность до 23 января.

В канун нового года, 31 января, управление по контролю над иностранными активами Минфина США приостановило санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Об этом сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево простаивал из-за санкций Вашингтона 36 дней. Новая лицензия OFAC от США позволит компании возобновить работу до 23 января. 

Напомним, что в ноябре президент Сербии Вучич запрашивал у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). 

Ранее мы сообщали о том, что Вучич объявил о продлении договора на поставки российского газа. Глава республики отметил, что у властей есть договор о продлении снабжения газом еще на три месяца. По его словам, соглашение действует до 31 марта 2026 года.

