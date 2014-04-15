По его словам, у Сербии есть договор о продлении снабжения газом еще на три месяца

Президент Сербии Александр Вучич объявил о продлении договора на поставки российского газа. Об этом он заявил журналистам. Его слова передает телеканал RTS.

Глава республики отметил, что у властей есть договор о продлении снабжения газом еще на три месяца. По его словам, соглашение действует до 31 марта 2026 года.

Так что люди могут мирно спать. У Сербии будет достаточно и электрической энергии, и в достатке газа предстоящей зимой.



Александр Вучич, президент Сербии

Также президент добавил, что располагает информацией о планах "Газпрома" продать долю в сербской нефтяной компании NIS. Он подчеркнул, что если решения не будет, то государство возьмет компанию под свой контроль и заплатит россиянам их долю.

Ранее Вучич рассказал, на чьей стороне Сербия в конфликте Европы и России

Фото: YouTube / Александар Вучић