Предположительно, все обвиняемые граждане РФ имеют отношение к разведке ГРУ.

США предъявили обвинения шести россиянам в причастности к серии кибератак в мире. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал помощник министра юстиции Джон Демерс. Он курирует вопросы, связанные с национальной безопасностью. Объявленные граждане РФ являются последними фигурантами, причастными по версии Вашингтона к крупнейшим кибератакам по всему миру. В перечень попали шестеро человек. Предположительно, все они имеют отношение в настоящем или прошлом к российской военной разведке.

Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе Джон Демерс, помощник министр юстиции США

Чиновник уточнил, что речь идет о сотрудниках "воинской части 74455 Главного разведывательного управления России". В финальном списке указаны Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин. В течение двух лет США занимались следственными мероприятиями по данному делу.

Американский самолет-шпион U-2 станет "сетевым маршрутизатором".

Видео: Youtube/Bloomberg QuickTake: Now