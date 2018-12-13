Министерство юстиции США предъявило Ассанжу 17 новых обвинений

Таким образом, основатель WikiLeaks может сесть в тюрьму на 175 лет.

Американское Министерство юстиции предъявило Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений. С учетом поправок основатель WikiLeaks может сесть в тюрьму на 175 лет. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

В частности, Ассанжа обвиняют в незаконной публикации имен секретных источников, которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру. Также его заподозрили в сговоре с бывшим военным аналитиком разведки в армии США Брэдли Мэннингом. Американцы считают, что мужчина помог Ассанжу получить доступ к секретным документам, связанным с нацобороной США.

Ранее мы писали, что шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа.

Видео: YouTube / RT UK