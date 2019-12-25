США предсказали России рекордный урожай пшеницы

Также Россия может стать страной-лидером по объёму экспортируемого зерна.

Министерство сельского хозяйства США предсказало России рекордный урожай пшеницы. По их оценкам, в урожай России может стать вторым по величине, начиная с 2015 года.

В 2015 году Россия смогла собрать 85,1 миллион тонн пшеницы. В 2020, считает USDA, РФ может войти в тройку лидеров. На втором, согласно прогнозу, будет Индия, на первом — Китай.

Также Россия может стать страной-лидером по объёму экспортируемого зерна — он может составить 35 миллионов тонн.

Ранее Bloomberg сообщал, что в мире намечается дефицит российской пшеницы.