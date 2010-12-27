США перестанут выдавать визы россиянам

Америка приостановит выдачу виз на неопределенный срок.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня" , сайт американского посольства официально сообщил о приостановке выдачи виз российским гражданам. В силу постановление вступит с 23 августа.

Такие меры приняты после увольнения сотрудников и ограничению численности работников дипломатической миссии в США со стороны Российской стороны. Представители московского посольства отметили, что ограничения коснутся только неиммиграционных виз.

Сейчас известно, что все работы с визами возобновят с начала сентября. Однако, получить документы можно будет только из офиса в Москве. В консульствах выдача приостановлена на неопределенный срок.

Все назначенные собеседования будут отменены. Петербургское посольство и консульство больше не будут принимать заявления на получение визы в Америку.

Напомним, что персонал американской дипломатической миссии был сокращен на 755 человек. Это было сделано для того, чтобы численность сотрудников США России в посольствах и консульствах была одинаковой. Сейчас эта цифра составляет 455 человек.

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