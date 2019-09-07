США не захотели покупать у России гиперзвуковые ракеты

На сегодняшний день Россия – единственная страна в мире, которая официально сообщила о наличии гиперзвукового оружия.

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Как отметил представитель Белого дома, у Вашингтона немного причин" рассматривать такую возможность, так как у Штатов есть сравнительное преимущество в этой сфере.

Ранее Владимир Путин предложил Дональду Трампу купить у России сверхзвуковое оружие, в частности гиперзвуковые ударные комплексы. На сегодняшний день Россия – единственная страна в мире, которая официально сообщила о наличии гиперзвукового оружия.

Также в последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. В прошлом году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух — земля" и параллельно разрабатывают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия.

Видео: YouTube/ Минобороны России