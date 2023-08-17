США опровергли данные о возможности включения Украины в НАТО при отказе от территорий

Джон Кирби опроверг слова представителя НАТО.

Американская администрация опровергла сообщения об обсуждении возможности включения киевского режиму в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в том случае, если украинские власти согласятся уступить территории, которые сейчас отказывается признавать частью России. Соответствующее заявление в рамках выступления на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Это не так. Это не соответствует действительности... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт заметил, что Вашингтон уже говорил о том, что пытается помочь Украине наметить путь к членству в военном блоке, а власти страны ранее публично говорили о том, что в будущем Украина станет частью НАТО. На летнем саммите в Вильнюсе страны поддержали такую инициативу.

Белый дом пока не может сказать, когда и где начнут обучать пилотов ВСУ применению F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now