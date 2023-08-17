Белый дом пока не может сказать, когда и где начнут обучать пилотов ВСУ применению F-16

Джон Кирби рассказал о том, что ведется подготовка.

Американская администрация при президенте Джо Байдене прорабатывает с международными союзниками вопрос, когда и где начнется программа обучения украинских летчиков использованию истребителей-бомбардировщиков F-16. Соответствующее заявление в рамках выступления на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Пресса попросила спикера раскрыть сроки начала такой программы и страны, в которых тренировки будут обеспечены. Эксперт пояснил, что сейчас США активно работают с партнерами по этой теме, чтобы пилоты ВСУ могли как можно быстрее начать обучение.

У меня нет никакой новой информации по обучению на F-16. В Вильнюсе на встрече "семерки" президент решительным образом пообещал, что мы поддерживаем. В конечном счете, F-16 будут поставлены на Украину. И начинать нужно с обучения. Джон Уирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Defense Now