США не видят необходимости в переброске сил в свете ситуации на границе Литвы и Белоруссии

Джон Кирби рассказал о том, сколько военных США находится в Европе.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не видит необходимости в переброске свои сил в свете ситуации, которая складывается на государственной границе между Белоруссией и Литвой. Соответствующее заявление в рамках выступления на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник оценил возможную отправку на территорию дополнительных ВС США.

Мы внимательно следим за тем, что происходит в Минске. Мы в курсе передвижений, мы в курсе этих последних событий. Но в связи с этим мы не будем совершать переброски. Если нам понадобится это сделать, то мы отнесемся к этому серьезно. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт уточнил, что не хочет официально делать никаких заявлений по поводу отправки американских войск в регион или чего-то подобного. Джон Кирби подчеркнул, что администрация страны уже примерно на 20 тысяч человек увеличила собственную группировку в НАТО по Восточному флангу Европы. На текущий момент в Европе находятся около 100 тысяч военнослужащих США. Этот показатель наибольший с момента проведения холодной войны.

США исключили смягчение санкций против Ирана даже после освобождения американцев.

Фото и видео: YouTube / Defense Now