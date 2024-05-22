Трамп исключил передачу Украине крылатых ракет Tomahawk

Президент США заявил, что не рассматривает эту возможность, а его приоритетом является прекращение конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, подтвердив свою позицию по ограничению военной помощи Киеву. Ответом журналистам на вопрос о возможной поставке этих ракет стало краткое: "Нет, на самом деле нет". Такие заявления он сделал на борту самолета Air Force One, передают американские СМИ.

Позиция американского лидера совпадает с его более ранними заявлениями о необходимости завершения конфликта. Он также подчеркнул, что у него нет "какой-то последней капли" для России.

Они [обе стороны] борются. Обоим приходится тяжело. Иногда нужно дать борьбе дойти до конца. Дональд Трамп, президент США

Напомним, в конце октября CNN сообщал со ссылкой на источники в Пентагоне, что военное ведомство допустило возможность передачи Tomahawk Украине, оставив окончательное решение за президентом. Однако, согласно The Wall Street Journal, на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп дал понять, что Киеву не стоит рассчитывать на получение этих ракет в ближайшее время. Трамп также исключил свое участие в обсуждениях по изъятию замороженных российских активов, еще раз подтвердив свой курс на ограничение эскалации конфликта.

Фото: YouTube / The White House