Тэмми Брюс прокомментировала публикации о том, что запасов гумпомощи хватило бы на 27 тысяч детей.

Вашингтонская администрация планирует уничтожить почти 500 тонн продуктов питания, закупленных на средства американских налогоплательщиков для голодающих людей по всему миру. Соответствующее заявление селал иностранным журналистам бывший сотрудник USAID. Он пояснил, что высокоэнергетическое печенье с высоким содержанием питательных веществ и углеводов месяцами хранилось на складе в Дубае. Однако срок их действия истекает в текущем месяце, поэтому груз придется ликвидировать. Этот процесс обойдётся властям США еще в 100 000 долларов. Бывший чиновник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить детали, сказал прессе, что уничтожение критически важных продуктов питания не произошло бы в том случае, если бы Белый дом не упразднил Агентство по международному развитию. Эксперт добавил, что двух порций печенья в день достаточно для того, чтобы люди не умирали от голода, хотя данное печенье не заменит собой настоящую еду. По его мнению, такое решение было идеальным для катастрофической ситуации в секторе Газа, так как "там нет чистой воды, возможности готовить, нет масла, нет огня". В западных СМИ написали, что запаса, хранившегося в Дубае, хватило бы 27 тысяч детей.

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О предстоящем уничтожении гуманитарной помощи впервые сообщили авторы из газеты The Atlantic. В СМИ указали, что еще до того, как администрация ликвидировала USAID, сославшись на предполагаемые растраты и мошенничество, сотрудники ведомства отслеживали сроки годности продовольственной помощи. По мере приближения сроков годности они связались бы с коллегами для того, чтобы узнать, кому требуется груз в качестве пожертвования. Однако ответные действия в секторе Газа были свёрнуты, а люди, отвечавшие за логистику и планирование, были уволены властями США. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс рассказала, что продовольствие якобы послужило своей цели – лежать в сохранности на случай ЧП. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства указала, что подобные склады располагаются по всей планете.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State