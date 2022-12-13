США намерены снизить зависимость от изотопной продукции из России

Дженнифер Грэнхолм рассказала, что эта проблема является приоритетом для США.

Американские власти намерены снизить зависимость от поставок российской изотопной продукции. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям заявила местный министр по энергетике Дженнифер Грэнхолм. Таким образом чиновница ответила на вопрос одного из законодателей о том, как власти стрены намерены снижать зависимость от продукции, поступаемой из РФ.

Это действительно важный вопрос. Это проблема, с которой мы сталкиваемся во всех цепочках поставок, когда у России есть монополия на поставки определенных товаров. Дженнифер Грэнхолм, глава Минэнерго

По словам Грэнхолм, в федеральном бюджете на следующий фискальный год государственные расходы на строительство предприятий по производству изотопов увеличены на 58%.

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Фото и видео: YouTube / House Appropriations Committee