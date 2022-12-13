США намерены снизить зависимость от изотопной продукции из России

Американские власти намерены снизить зависимость от поставок российской изотопной продукции. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям заявила местный министр по энергетике Дженнифер Грэнхолм. Таким образом чиновница ответила на вопрос одного из законодателей о том, как власти стрены намерены снижать зависимость от продукции, поступаемой из РФ.
Это действительно важный вопрос. Это проблема, с которой мы сталкиваемся во всех цепочках поставок, когда у России есть монополия на поставки определенных товаров.
Дженнифер Грэнхолм, глава Минэнерго
По словам Грэнхолм, в федеральном бюджете на следующий фискальный год государственные расходы на строительство предприятий по производству изотопов увеличены на 58%.
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Фото и видео: YouTube / House Appropriations Committee
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