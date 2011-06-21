Патрик Райдер указал на продление поддержки Украине.

В американском министерстве по обороне намерены продолжать выделять помощь киевскому режиму до момента торжественной инаугурации избранного президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что уходящая из Белого дома администрация успеет передать украинским коллегам еще несколько пакетов военной помощи. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, успеют ли власти передать ВСУ оставшиеся 5,6 миллиардов долларов помощи из выделенных Конгрессом США ассигнований.

Я бы сказал, что мы намерены потратить столько средств, сколько сможем, чтобы как можно быстрее предоставить Украине помощь в обеспечении безопасности. И, конечно, мы будем держать вас в курсе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник из профильного ведомства не стал отвечать на вопрос, как возможная приостановка работы федерального правительства, ожидающаяся в субботу, повлияет на предоставление Киеву денежных средств.

Пентагон: в Сирии сейчас находятся не 900 военнослужащих США, а около 2 тысяч.

Фото и видео: YouTube / Defense Now