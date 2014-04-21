Пентагон: в Сирии сейчас находятся не 900 военнослужащих США, а около 2 тысяч

Патрик Райдер уточнил сведения о размещении военных из США в Сирии.

Около двух тысяч американских военнослужащих в настоящее время находятся на сирийской территории, а не 900 человек живой силы, как утверждалось ранее. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что ранее в профильном ведомстве регулярно информировали СМИ о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих. Спикер указал, что дополнительные силы были направлены в арабскую страну еще в то время, когда местным президентом был Башар Асад. Это было необходимо для усиления "миссии по разгрому ИГ* (* - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация).

Это было необходимо для усиления "миссии по разгрому ИГ*. Подчеркну, что, как мне объяснили, эти силы, которые дополняют сейчас миссию по разгрому ИГ*, были там до падения режима Асада. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер не стал уточнять, какие именно войска прибыли в Сирию для борьбы с боевиками, однако назвал их "временными", и призванными поддержать основной контингент.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now